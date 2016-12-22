СК возбудил дело после крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае

По факту крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае, жертвами которого стали 18 человек, возбудили уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель Западно-Сибирского СУ СК на транспорте Яна Стрижова, передает «РИА Новости». Дело было возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).



По ее словам, на борту Ми-8 находились три члена экипажа и 15 вахтовиков. Вертолет упал около Ванкорского месторождения, отметила Стрижова. Она пояснила, что все находившиеся на борту воздушного судна — погибли.



Ранее западно-сибирская транспорта прокуратура начала проверку после крушения вертолета.

Ми-8 разбился в субботу, 4 августа, в районе города Игарка. Как сообщали источники «Интерфакса», вертолет принадлежал компании Utair и выполнял рейс около населенного пункта, недалеко от которого он упал. Собеседник «РИА Новости» в экстренных службах рассказал, что крушение Ми-8 произошло в безлюдной местности, и вертолет полностью разрушился и сгорел.Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что воздушное судно упало после того, как столкнулось с грузом другого вертолета, который был закреплен на другом Ми-8, к находившимся в момент инцидента в воздухе. Агентство отметило, что вертолет авиакомпании Utair вылетел с площадки около нефтеперекачивающей станции № 1 «Ванкор» и следовал по маршруту «Ванкор — Харкасале». Источник ТАСС добавил, что пассажирами Ми-8 были работники подрядной организации, которые работали на площадке «Ванкор».Источник агентства «Интерфакс» в оперативном штабе на месте происшествия отметил , что причиной падения пассажирского вертолета могла стать техническая неисправность. По его словам, версия о ненадлежащем состоянии оборудования рассматривается, как основная. Собеседник агентства рассказал, что также будет изучена версия об ошибке экипажа и сложных погодных условиях.