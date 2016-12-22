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Усик заявил об отсутствии желания менять украинское гражданство
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Усик заявил об отсутствии желания менять украинское гражданство
Общество, 10:03
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Усик заявил об отсутствии желания менять украинское гражданство

Украинский боксер Александр Усик не будет менять украинское гражданство, даже если бы ему это предложили. Так он ответил на вопрос, готов ли он отказаться от украинского паспорта, передает «112 Украина».

Спортсмен отметил, что ему никто не предлагал менять гражданство. «Я же украинец, зачем мне менять гражданство? У меня есть страна, есть паспорт, есть дом. У меня все есть. Мне не нужно много паспортов. Я с этим могу ездить везде, и я это делаю. Мне не нужны никакие другие гражданства кроме моего», — сказал Усик.

Боксер также сказал, что он не критикует украинскую власть, потому что ему незачем вообще кого-то критиковать. «Я выполняю свою работу. Мне кажется, нам надо каждому из нас к этому прийти и не критиковать кого-то, а заниматься своим делом», — заметил Усик.

Украинский боксер Усик стал абсолютным чемпионом мира. Фоторепортаж Еще 8 фото
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Александр Усик стал абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе, после того как 22 июля он победил российского боксера Мурата Гассиева во время поединка, который проходил в московском СК «Олимпийский». Украинский президент Петр Порошенко, комментируя победу боксера, сказал, что Украина гордится своим спортсменом. Он также отметил, что государственный гимн его страны, который звучал в российской столице после победы Усика, — это символ «борьбы» и приближение победы Украины.

Глава украинского кабмина Владимир Гройсман заявил, что попросит украинского лидера присвоить звание Героя Украины боксеру Усику. Однако сам спортсмен сказал, что ему «абсолютно ничего не надо давать», потому что он ни о чем не просит. Усик заявил, что попросил об одном, а именно не мешать ему идти тем путем, которым ведет его Всевышний. По его словам, это самая лучшая поддержка, которую ему могут оказать.

Теги: боксер , спортсмен , гражданство
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