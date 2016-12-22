Порошенко увидел «символ борьбы» Украины в победе боксера Усика в Москве

По мнению украинского президента, победа Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым в Москве является «символом борьбы» и «приближением победы» Украины

Петр Порошенко (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Президент Украины Петр Порошенко в своем Twitter прокомментировал победу Александра Усика в финале Всемирной боксерской суперсерии, благодаря которой украинский спортсмен стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

По словам Порошенко, он ни секунды не сомневался в том, что Усик одержит победу в бою, который прошел в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве.

«Украинский гимн, который раздался сегодня в Москве на весь мир, — это символ нашей борьбы, приближение нашей победы», — написал украинский президент.

Кроме того, он добавил, что Украина гордится своим боксером.​

Украинец Александр Усик единогласным решением судей победил россиянина Мурата Гассиева в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии в ночь на 22 июля в Москве. Таким образом, украинский боксер одержал 15-ю победу в 15 боях на профессиональном ринге, 11 из них — нокаутами. В свою очередь россиянин до этого выиграл 26 боев из 27, из них 19 — нокаутом.​

Финальный бой Всемирной боксерской суперсерии должен был состояться 11 мая в Саудовской Аравии, однако был перенесен из-за травмы украинского боксера, повредившего локоть на тренировке.

Усик в полуфинале Всемирной суперсерии победил в Риге латвийского боксера Майриса Бриедиса судейским решением. Один арбитр зафиксировал ничью, остальные двое отдали победу украинскому бойцу. Усик после боя с Бриедисом объединил у себя два пояса. Он защитил титул чемпиона мира в первой тяжелой категории по версии WBO, а также завоевал титул по версии WBC.

В другом полуфинале Гассиев встречался в Ледовом дворце «Большой» в Сочи с кубинцем Юньером Дортикосом, победив нокаутом. Победа над кубинцем позволила Гассиеву объединить у себя титулы чемпиона мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF.​

После боя против Гассиева Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, объединив у себя пояса по версиям IBF, WBA, WBO и WBC. Также украинский боксер получил Кубок Мохаммеда Али и призовые в размере $10 млн.