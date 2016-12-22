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Гройсман попросит Порошенко присвоить Усику звание Героя Украины
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Гройсман попросит Порошенко присвоить Усику звание Героя Украины
Общество, 12:41
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Гройсман попросит Порошенко присвоить Усику звание Героя Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман попросит украинского лидера Петра Порошенко присвоить боксеру Александру Усику звание героя страны за победу над российским боксером Муратом Гассиевым. Об этом глава кабмина написал на своей странице в Facebook.

Гройсман назвал победу Усика «исторической». «Он доказал: сильнее украинцев в мире нет никого», — заявил премьер.

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Усик победил Гассиева в финале Всемирной суперсерии, который проходил в московском спорткомплексе «Олимпийский». Украинский боксер выиграл у российского со счетом 120:108, 119:109, 119:109. Судья признали единогласно победу Усика. Он получил Кубок Мохаммеда Али, денежный приз в размере $10 млн, а также титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе.

Порошенко, комментируя победу Усика, сказал, что страна им гордится, и сравнил государственный гимн Украины, который звучал в Москве, с символом «борьбы» и приближением победы своей страны. Вице-президент Федерации профессионального бокса России назвал слова украинского лидера «идиотизмом», отметив, что уже надоело, когда все переводят в политику.

Теги: Владимир Гройсман , Петр Порошенко , боксер
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