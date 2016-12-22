Боксер Усик отказался от звания героя Украины

Украинский боксер Александр Усик отказался от предложения премьера Владимира Гройсмана ходатайствовать перед президентом Украины Петром Порошенко о присвоении спортсмену звания Героя Украины за победу над российским боксером Муратом Гассиевым. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает УНИАН.

«Не надо абсолютно ничего мне давать, потому что я ничего у вас не прошу. Я прошу вас просто не мешать мне идти тем путем, которым меня ведет Всевышний... Это самая лучшая поддержка, которую вы можете сделать для меня», — пояснил боксер.

Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе 22 июля. Он победил Гассиева в финале Всемирной суперсерии в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве. Боксер стал обладателем Кубка Мохаммеда Али и первым в истории победителем турнира Всемирной боксерской суперсерии (World Boxing Super Series).

Гройсман назвал победу Усика исторической и заявил, что попросит Порошенко присвоить спортсмену звание Героя Украины. По словам премьера, боксер доказал, что сильнее украинцев в мире нет никого.

В свою очередь Порошенко назвал победу Усика над Гассиевым «символом борьбы» и «приближением победы» Украины. Вице-президент Федерации профессионального бокса России Андрей Рябинский заявил, что слова украинского лидера о победе боксера являются «идиотизмом». «Как же достали уже всё переводить в политику!» — пояснил он.