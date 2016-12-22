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Глава следствия Армении заявил об отказе экс-президента давать показания
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Глава следствия Армении заявил об отказе экс-президента давать показания
Политика, 00:53
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Глава следствия Армении заявил об отказе экс-президента давать показания

Бывший армянский лидер Роберт Кочарян, обвиняемый в свержении конституционного строя республики, отказался давать показания по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Он также не участвовал в других следственных действиях. Об этом заявил ​в интервью программе «Повестка дня» Первого канала Армении глава Специальной следственной службы (ССС) Сасун Хачатрян.

Хачатрян частично раскрыл данные секретного приказа № 0038 «О выполнении задач, поставленных Верховным главнокомандующим РА [Республики Армения]», который был подписан 23 февраля 2008 года главой Минобороны Армении Микаелом Арутюняном. «Он (Роберт Кочарян) просто не участвовал [в других следственных действиях] и покинул следственную комнату без объяснений», — пояснил начальник службы (Цитата по «Арменпресс»).

Он выразил надежду, что Апелляционный суд отклонит иск об отмены меры пресечения Кочаряну.

По словам главы ССС, в приказе есть формулировки, которые не стоит озвучивать в интересах обвиняемого. По его словам, сторона защиты также имеет под рукой этот документ.

Второму президенту Армении Кочаряну было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя республики 26 июля. На следующий день суд арестовал бывшего армянского лидера. Согласно Уголовному кодексу страны, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Защитник обвиняемого Рубен Саакян планировал обжаловать арест.

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Кроме того, Городской суд Еревана предъявил аналогичное обвинение и генсекретарю Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрию Хачатурову. Однако суд выпустил его под залог.

В 2008 году оппозиция во главе с Левоном Тер-Петросяном, который проиграл президентские выборы в феврале того же года, провела в Армении митинги. Они считали, что итоги голосования подведены неверно, а в ходе выборов допущены нарушения. Протесты 1–2 марта вылились в столкновения митингующих с силовиками. В результате стычек погибли десять человек, включая двоих полицейских. Более 200 были ранены.

Когда Кочарян объявил чрезвычайное положение в стране, протесты прекратились. Среди организаторов митингов был нынешний глава правительства Армении Никол Пашинян. Во время протестов он состоял в предвыборном штабе Тер-Петросяна. После митингов Пашиняна объявили в розыск, в 2010 году он получил семь лет тюрьмы по обвинению в организации массовых беспорядков, а в мае 2011 года вышел на свободу по амнистии в честь 20-летия независимости страны.

Во время протестов Хачатуров командовал частями гарнизона Еревана. Со 2 мая 2017 года он был назначен генеральным секретарем ОДКБ на три года.​

Теги: Роберт Кочарян , Армения , показания , конституционный строй
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