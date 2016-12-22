Путин утвердил налоговый маневр для нефтяной отрасли

На официальном портале правовой информации опубликованы подписанные президентом Владимиром Путиным законы (1, 2), завершающие налоговый маневр в нефтяной отрасли.

Налоговый маневр предполагает снижение предельной ставки экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты в течение шести лет. Ставки будут снижены с 30% до 0. Одновременно будет повышаться ставка налога на добычу полезных ископаемых. Ставки будут меняться постепенно до 2024 и 2021 года соответственно.

Также появятся логистические коэффициенты, по которым будут определяться вычеты по акцизам для переработчиков сырья. Условие предоставления вычетов — модернизация перерабатывающих производств. Ставка коэффициента составит от 1 до 1,5. Самый высокий коэффициент будет применяться для Красноярского края и Хакасии.

Кроме того, в рамках налогового маневра правительство наделяется правом с 2019 года вводить пошлины на нефтепродукты в размере 60% от экспортных пошлин на нефть в случае, если цена последней вырастет на 15% (сейчас размер пошлины — 30-55%).

Закон о налоговом маневре был принят Госдумой 24 июля и одобрен Советом Федерации 28 июля.

Зампред правительства Дмитрий Козак в конце июня говорил, что налоговый маневр может дать федеральному бюджету дополнительные доходы в размере до 1,6 трлн руб. в течение шести лет. По его словам, правительство может решиться на повышение пошлины в случае, если цены на нефть будут расти более чем на 20% за квартал.