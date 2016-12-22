ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 64,10 62,44 EUR Нал. 74,37 72,41 USD Бирж. 63,34 -0,07 EUR Бирж. 73,23 -0,18 USD ЦБ. 63,45 +0,32 EUR ЦБ. 73,47 +0,05 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 7419,60 -113,30 IMOEX 2297,99 +0,12% RTSI 1145,08 +0,36% Brent 72,77 -1,01% DJIA 25454,48 +0,51% Nasdaq 7812,02 +0,12%
Путин утвердил налоговый маневр для нефтяной отрасли
Лента новостей
Путин разрешил россиянам выбирать дату и время регистрации брака 00:12, Общество Путин утвердил налоговый маневр для нефтяной отрасли 00:08, Экономика В Думе назвали попытку самоубийства у мэрии Симферополя инсценировкой 03 авг, 23:48, Общество Путин утвердил повышение НДС до 20% 03 авг, 23:44, Экономика Польша отчиталась о снижении зависимости от российского газа 03 авг, 23:33, Экономика Ходатайство о снятии обвинений с Бутиной поступило в суд в Вашингтоне 03 авг, 23:11, Политика Путин подписал закон о безвизовом режиме для обладателей Fan ID 03 авг, 23:05, Общество В ФНС уточнили размер ставки налога для самозанятых 03 авг, 22:55, Экономика «Зенит» сыграет в Лиге Европы на «Петровском» при пустых трибунах 03 авг, 22:52, Спорт В Чили запретили использование полиэтиленовых пакетов 03 авг, 22:34, Общество Нужно ли добавлять коллег в друзья в соцсетях 03 авг, 22:23, Партнерский материал СК насчитал более 150 отравившихся на теплоходе «Лунная соната» 03 авг, 22:14, Общество Reuters узнал о просьбе США внести российский банк в черный список ООН 03 авг, 21:59, Финансы В Минздраве прокомментировали сообщения о запрете абортов в регионах 03 авг, 21:55, Общество МИД назвал ограничения против банка «Агросоюз» «санкционным накатом США» 03 авг, 21:50, Политика «Динамо» сыграло вничью с «Рубином» в стартовом матче второго тура 03 авг, 21:50, Спорт Чертежи для печати оружия на 3D-принтере спровоцировали новые иски в США 03 авг, 21:31, Общество Кадыров назвал улучшение отношений с США поводом для новых санкций 03 авг, 21:20, Политика Пассажир разбившегося самолета Aeromexico подал в суд на авиакомпанию 03 авг, 20:54, Общество Почему акции американских компаний пошли в рост 03 авг, 20:43, Quote Как создать социальный бизнес с постоянным платежеспособным спросом 03 авг, 20:42, РБК и Сбербанк Подозреваемый в убийстве кардиолога Буша-старшего совершил самоубийство 03 авг, 20:31, Общество Полиция США за 10 месяцев не раскрыла мотивы «стрелка из Лас-Вегаса» 03 авг, 20:29, Общество Самолет с телами убитых в ЦАР журналистов вылетел в Париж 03 авг, 20:29, Общество Путин подписал пакет законов о «российских офшорах» 03 авг, 20:15, Бизнес Тимошенко рассказала о политическом терроре на Украине 03 авг, 20:13, Политика Пользователи пожаловались на глобальный сбой в Facebook 03 авг, 20:12, Технологии и медиа Путин разрешил регистрировать автомобили без похода в ГИБДД 03 авг, 20:04, Общество
Путин утвердил налоговый маневр для нефтяной отрасли
Экономика, 00:08
0
Путин утвердил налоговый маневр для нефтяной отрасли

На официальном портале правовой информации опубликованы подписанные президентом Владимиром Путиным законы (1, 2), завершающие налоговый маневр в нефтяной отрасли.

Налоговый маневр предполагает снижение предельной ставки экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты в течение шести лет. Ставки будут снижены с 30% до 0. Одновременно будет повышаться ставка налога на добычу полезных ископаемых. Ставки будут меняться постепенно до 2024 и 2021 года соответственно.

Также появятся логистические коэффициенты, по которым будут определяться вычеты по акцизам для переработчиков сырья. Условие предоставления вычетов — модернизация перерабатывающих производств. Ставка коэффициента составит от 1 до 1,5. Самый высокий коэффициент будет применяться для Красноярского края и Хакасии.

Кроме того, в рамках налогового маневра правительство наделяется правом с 2019 года вводить пошлины на нефтепродукты в размере 60% от экспортных пошлин на нефть в случае, если цена последней вырастет на 15% (сейчас размер пошлины — 30-55%).

Закон о налоговом маневре был принят Госдумой 24 июля и одобрен Советом Федерации 28 июля.

Зампред правительства Дмитрий Козак в конце июня говорил, что налоговый маневр может дать федеральному бюджету дополнительные доходы в размере до 1,6 трлн руб. в течение шести лет. По его словам, правительство может решиться на повышение пошлины в случае, если цены на нефть будут расти более чем на 20% за квартал.

Теги: Владимир Путин , налог на добычу полезных ископаемых , налоговый маневр в нефтяной отрасли ...
Главное
Путин утвердил повышение НДС до 20% Экономика
Материалы по теме
Госдума приняла закон о налоговом маневре для нефтяной отрасли Политика
Бюджет вернет нефтяникам до 600 млрд руб. в рамках налогового маневра Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter