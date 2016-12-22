Бюджет получит от налогового маневра в нефтяной отрасли около ₽1,6 трлн

Правительство одобрило завершение налогового маневра в нефтяной отрасли, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак. По его словам, такие меры в течение шести лет принесут в бюджет России дополнительные доходы в размере 1,3–1,6 трлн руб.

Дмитрий Козак (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Кабинет министров одобрил завершение налогового маневра в нефтяной отрасли. Об этом заявил журналистам в ходе брифинга вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий промышленность, передает корреспондент РБК.

«1,3–1,6 трлн руб. в течение шести лет получит федеральный бюджет от налогового маневра», — сказал вице-премьер, отвечая на вопрос о влиянии маневра на бюджет в ходе брифинга.

По словам вице-премьера, вопросы относительно налогового маневра уже неоднократно обсуждались как в отраслевом сообществе, так и во власти. «И вчера уже у президента России, [обсуждения] завершились принятием, утверждением правительством проекта федерального закона, который устанавливает условия завершения налогового маневра», — сказал он, добавив, что соответствующий законопроект может быть внесен в нижнюю палату парламента уже в четверг, 21 июня.

Козак отметил, что фискальная нагрузка на российский топливно-энергетический комплекс при таком налоговом маневре может изменяться в случае роста мировых цен на нефть более 20% за квартал. При таком росте мировых цен на углеводороды правительство сможет повышать экспортные пошлины на нефтепродукты, однако пока Козак не видит оснований для этого.

Налоговый маневр для нефтяного сектора является одним из элементов формирования налоговой системы на следующие шесть лет (наряду, например, с повышением НДС). Он предполагает обнуление экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты (они составляли 30%) с одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Налоговый маневр на протяжении последних более чем двух лет вызывал споры между нефтяниками и Минфином.

На заседании кабмина, которое прошло в четверг, 21 июня, премьер Дмитрий Медведев отметил, что действующие в настоящее время льготы по НДПИ для нефтяников сохранятся на текущем уровне. Например, заверил премьер, нефтеперерабатывающие заводы, на которых налажено производство высококачественного бензина и дизельного топлива не ниже пятого класса, смогут получить вычет по акцизу на нефть.