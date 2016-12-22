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Бюджет получит от налогового маневра в нефтяной отрасли около ₽1,6 трлн
Экономика, 21 июн, 14:28
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Бюджет получит от налогового маневра в нефтяной отрасли около ₽1,6 трлн
Правительство одобрило завершение налогового маневра в нефтяной отрасли, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак. По его словам, такие меры в течение шести лет принесут в бюджет России дополнительные доходы в размере 1,3–1,6 трлн руб.
Дмитрий Козак (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Кабинет министров одобрил завершение налогового маневра в нефтяной отрасли. Об этом заявил журналистам в ходе брифинга вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий промышленность, передает корреспондент РБК.

«1,3–1,6 трлн руб. в течение шести лет получит федеральный бюджет от налогового маневра», — сказал вице-премьер, отвечая на вопрос о влиянии маневра на бюджет в ходе брифинга.

По словам вице-премьера, вопросы относительно налогового маневра уже неоднократно обсуждались как в отраслевом сообществе, так и во власти. «И вчера уже у президента России, [обсуждения] завершились принятием, утверждением правительством проекта федерального закона, который устанавливает условия завершения налогового маневра», — сказал он, добавив, что соответствующий законопроект может быть внесен в нижнюю палату парламента уже в четверг, 21 июня.

Козак отметил, что фискальная нагрузка на российский топливно-энергетический комплекс при таком налоговом маневре может изменяться в случае роста мировых цен на нефть более 20% за квартал. При таком росте мировых цен на углеводороды правительство сможет повышать экспортные пошлины на нефтепродукты, однако пока Козак не видит оснований для этого.

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Налоговый маневр для нефтяного сектора является одним из элементов формирования налоговой системы на следующие шесть лет (наряду, например, с повышением НДС). Он предполагает обнуление экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты (они составляли 30%) с одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Налоговый маневр на протяжении последних более чем двух лет вызывал споры между нефтяниками и Минфином.

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На заседании кабмина, которое прошло в четверг, 21 июня, премьер Дмитрий Медведев отметил, что действующие в настоящее время льготы по НДПИ для нефтяников сохранятся на текущем уровне. Например, заверил премьер, нефтеперерабатывающие заводы, на которых налажено производство высококачественного бензина и дизельного топлива не ниже пятого класса, смогут получить вычет по акцизу на нефть.

Авторы: Анна Трунина, Екатерина Копалкина.
Теги: Дмитрий Козак , налоговый маневр , доходы бюджета
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