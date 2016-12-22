Посол в КНДР опроверг работу северокорейцев в России вопреки санкциям ООН

Россия не нарушала запрет Совета Безопасности ООН на принятие новых рабочих из КНДР. Об этом заявил посол России в Северной Корее Александр Мацегора, сообщает «Интерфакс».

«Наши коллеги из США узнали, что у нас оформлены 3,5 тыс. новых разрешений на работу, и посчитали, что мы завозим новых рабочих в Россию», — сказал Мацегора. Он подчеркнул, что разрешения были выданы для рабочих, которые находятся в России по контрактам, заключенным до конца ноября 2017 года. Посол отметил, что согласно предписанию резолюции нанятые северокорейцы смогут работать в России до конца ноября 2019 года.

Ранее газета WSJ сообщала, что в России после введения санкций ООН против КНДР в 2017 году зарегистрировано более 10 тыс. новых рабочих из Северной Кореи. Согласно резолюции странам — членам СБ ООН запрещено создавать СП с КНДР и брать северокорейцев на работу.

В пресс-службе Минтруда России сообщили РБК, что «Российская Федерация действует в строгом соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН от 11 сентября 2017 года и 22 декабря 2017 года».