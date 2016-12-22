Кадыров назвал улучшение отношений с США поводом для новых санкций

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что предложившие пакет новых антироссийских санкций американские сенаторы опасаются восстановления отношений между двумя странами. Об этом он написал в Telegram.

Кадыров напомнил, что недавно президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в Хельсинки. «А тут же следом санкции! Именно этого и боятся ястребы типа Линдси Грэма и Джона Маккейна. Они, как огня, опасаются восстановления нормальных отношений между РФ и США», — пояснил он.

Глава Чечни объяснил подобное поведение тем, что США взяли курс «на раздел мира, который жил бы по схеме США», а Россия мешает реализации данного плана.

При этом Кадыров добавил, что России не стоит испытывать иллюзий насчет того, что «завтра или послезавтра что-то изменится на Западе».

2 августа сенаторы от Демократической и Республиканской партий внесли в верхнюю палату конгресса новый пакет антироссийских санкций. Он предполагает введение ограничений в отношении ряда политических деятелей и бизнесменов из России, хотя их имена не называются. Также сенаторы предлагают ввести санкции на инвестиции в национальную энергетику, а также в отношении новых операций с российским госдолгом и импорта российского урана.

Прошлый пакет санкций в отношении России США приняли в апреле. Тогда они затронули крупных бизнесменов и высокопоставленных чиновников, близких к Кремлю.

Встреча Путина и Трампа прошла 16 июля в Хельсинки. На саммите обсуждалась ситуация в Сирии, на Украине и проблемы российско-американских отношений, в частности вопрос о предположительном вмешательстве России в выборы в США.

