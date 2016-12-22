Министр гражданской обороны Греции ушел в отставку

В Греции ушел в отставку министр по делам общественного порядка и гражданской обороны Никос Тоскас. Об этом сообщили в правительстве страны, передает Associated Press.



Отставку принял премьер-министр Алексис Ципрас. Агентство отмечает, что Тоскас принял решение оставить свой пост после лесных пожаров, жертвами которых стал по меньшей мере 91 человек.



Министр подал в отставку после того, как поговорил с Ципрасом в пятницу, 3 августа. По данным портала Greek Reporter, Тоскаса подвергали критике за неэффективность и отсутствие координации в греческих спасательных службах, которые боролись с пожарами. Исполнять обязанности ушедшего министра будет глава греческого МВД Панос Скорлетис.

Сильные лесные пожары вспыхнули в Греции 23 июля из-за жары и ветра. Администрации районов на западе и юго-востоке страны объявили чрезвычайное положение. Никос Тоскас в интервью CNN говорил, что, согласно спутниковым снимкам и результатам расследований, причиной пожаров мог стать поджог. По его словам, пламя начало распространяться из города Пентели. Глава муниципалитета Рафина-Пикерми Вагилис Борнос рассказал, что местные власти не стали объявлять об эвакуации. Он отметил, что если бы был организован план вывода людей из опасной зоны, жертв могло быть меньше.



Associated Press отмечает, что огонь повредил более 2 тыс. домов, четверть которых подлежат сносу. Агентство назвало пожар в Греции самым смертоносным в Европе с 1900 года.