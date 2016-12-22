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МЧС выпустило экстренное предупреждение в связи с жарой в Москве
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МЧС выпустило экстренное предупреждение в связи с жарой в Москве
Общество, 09:35
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МЧС выпустило экстренное предупреждение в связи с жарой в Москве

Синоптики Росгидромета сообщили, что днем 3 августа с 10:00 до 17:00 мск воздух в Москве прогреется до 30–31 градуса. Об этом говорится в сообщении на сайте столичного главка МЧС.

В связи с жарой жителям столицы рекомендуют пить больше воды, носить светлую одежду, избегать перегрева на солнце.

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Накануне МЧС также предупреждало москвичей об аномальной жаре до 32 градусов. В столичном регионе 1 августа был объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. По прогнозам синоптиков, в выходные ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха днем составит 24–29 градусов.

Теги: Москва , ГУ МЧС Москвы , жара , Погода , синоптики
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