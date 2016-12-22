Австралийские ученые предупредили о росте смертности от жары к 2080 году

Число погибших от жары к 2080 году может вырасти в Австралии, Европе и США, если население не приспособится к антропогенному изменению климата. К такому выводу пришли ученые Университета Монаша в Мельбурне, сообщает научный журнал Plos Medicine.
Эксперты создали модель для оценки числа смертей от жары в 20 странах с 2031 по 2080 год, учитывая объемы парниковых газов при сжигании топлива, плотность населения и методы борьбы с потеплением. Согласно прогнозам, в Австралии — в Сиднее, Мельбурне и Брисбене — смертность от жары вырастет на 471% по сравнению с 1971–2010 годами.
Также будет увеличиваться число жертв жаркой погоды в Канаде, Индии, Греции и Японии, ситуацию усугубят рост влажности и увеличение числа лесных пожаров.
По словам профессора Лондонской школы гигиены и тропической медицины Антонио Гаспаррини, последствия от аномальной жары могут быть значительно сокращены при соблюдении Парижского соглашения по климату.