МЧС предупредило жителей Москвы о жаре до 32 градусов

В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за жары. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по столице.

По данным Росгидромета, с 10:00 до 17:00 в столице воздух может прогреться до 30–32 градусов.

В связи с прогнозируемыми погодными условиями спасатели призвали горожан проявлять максимальную осторожность, избегать перегрева на солнце, использовать светлую одежду и головной убор, а также пить больше воды.

Накануне Гидрометцентр России объявил оранжевый уровень опасности в Московском регионе из-за жары. В выходные, 4 и 5 августа, синоптики прогнозируют кратковременные дожди, а температура днем будет от 24 до 29 градусов тепла.

В центре погоды «Фобос» РБК отметили, что на следующей неделе температура воздуха днем опустится до 20–23 градусов.