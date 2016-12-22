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Гидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности в Москве и области
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Гидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности в Москве и области
Общество, 12:54
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Гидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности в Москве и области

В Московском регионе 1 августа объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары, сообщает Гидрометцентр России.

Как отмечают синоптики, оранжевый уровень будет действовать с 12:00 мск в течение восьми часов. При оранжевом уровне погода считается опасной, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала РБК, что с 1 августа в столице ожидается жаркая погода. С 1 по 3 августа под действием антициклона в Москве установится температура 28–30 градусов тепла. Однако в выходные пройдут кратковременные дожди. При этом температура днем будет по-прежнему высокая — от 24 до 29 градусов тепла.

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РБК, что на следующей неделе дневная температура воздуха опустится до 20–23 градусов тепла. При этом ночью будет прохладно. Такая погода соответствует нормам августа.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд уточнил РБК, что август будет «неоднородным» и тепло еще вернется. «Не стоит расстраиваться и считать, что лето уходит полностью, нет, будут еще теплые денечки не только в августе, но и в сентябре», — рассказал Вильфанд.

Теги: Московский регион , август , жара
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