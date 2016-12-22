ОБСЕ сообщила о 160 жертвах конфликта в Донбассе с начала года

Жертвами конфликта в Донбассе с начала 2018 года стали более 160 человек. Об этом заявил журналистам заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг, сообщает «Интерфакс».

«За этот год общее количество жертв составляет более 160 человек — это как раненые, так и погибшие», — сказал он.

По словам Хуга, за июль миссия зафиксировала 15 тыс. случаев нарушений режима прекращения огня.

«Причины, по которым до сих пор не прекращается насилие, — близкое соотношение позиций и наличие тяжелого вооружения, которое давным-давно должно было быть отведено», — отметил он.

В конце июня Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе договорилась о новом бессрочном режиме прекращения огня с 1 июля. В июле советник главы МВД Иван Варченко заявил, что ведомство подготовило план по освобождению территорий, которые находятся под контролем самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. По его словам, для этого нужно ввести в зону конфликта миротворцев ООН. По данным Варченко, понадобится около 3 тыс. военнослужащих.