Контактная группа договорилась о новом перемирии в Донбассе

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе договорилась о новом бессрочном режиме прекращения огня с 1 июля. Об этом на заседании в Минске заявил полномочный представитель России в Контактной группе Борис Грызлов, передает «Интерфакс».

«На сегодняшнем заседании Контактной группы принято заявление о режиме прекращении огня в связи с началом уборки урожая», — сказал журналистам Грызлов.

Полпред отметил, что на заседании также обсуждался вопрос разведения сил и средств от линии соприкосновения в районе станицы Луганская. Грызлов сообщил, что самопровозглашенная Луганская народная республика (ЛНР) готова отвести свои силы.

Ранее специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине зафиксировала обострение ситуации в Донбассе. Замглавы миссии Александр Хуг отметил, что увеличение числа нарушений режима прекращения огня наблюдается с мая. При этом нарушения фиксируются с обеих сторон.

Президент Украины Петр Порошенко 30 апреля объявил об окончании антитеррористической операции (АТО) в Донбассе и ее трансформации в операцию объединенных сил (ООС). Через несколько дней командующий объединенными силами Украины Сергей Наев заявил, что в связи со сменой формата операции в регионе не прогнозируется обострение боевых действий