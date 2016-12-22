Киев назвал необходимое количество сил для начала освобождения Донбасса

Операцию по освобождению территорий Донбасса предлагается начать с Горловки и Новоазовского района. Хватит 3 тыс. миротворцев, чтобы зайти в эти регионы, уверены в МВД Украины

Иван Варченко (Фото: Іван Варченко / Facebook)

Министерство внутренних дел Украины представило новый план по освобождению территорий Донбасса, неподконтрольных Киеву. Идеями ведомства поделился во время научно-практического семинара «Стратегия восстановления целостности Украины» советник главы МВД Иван Варченко, сообщает УНН.

Варченко подчеркнул необходимость «вернуть победу на повестку дня». Для этого, по его мнению, нужно ввести в Донбасс полноценную миротворческую миссию ООН. «Освобождаем эти районы, исходя из мощностей ооновской миссии. 3 тыс. человек хватит, чтобы зайти в эти регионы», — сказал Варченко.

В то же время он подчеркнул, что освобождение Горловки и Новоазовского района возможно только в комплексе мер по освобождению Украины. «Только тогда, когда будет подписано соглашение о деоккупации Украины, тогда мы можем пойти на эти шаги», — подчеркнул он.

В середине апреля глава МВД Украины Арсен Аваков говорил о том, что возвращать Донбасс нужно «мелкими шагами, город за городом». «У меня есть свой план. Он называется «Тактика мелких шагов, которым аплодируют все». Я не считаю, что реинтегрировать можно сразу всю территорию оккупированного Донбасса. «Голубых касок» столько нет на всю территорию, поэтому я предлагаю, условно говоря, взять сначала отдельно Горловку или Новоазовский район», — пояснял он.

В мае о нескольких вариантах возвращения неподконтрольных Киеву территорий Донбасса рассказывал замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак. По его словам, таких вариантов три — сдаться, ввести миротворцев или реализовать военный сценарий. При этом, отметил он, как мирный вариант возврата региона, так и чисто военный, не идеальны.

Вопрос введения миротворцев ООН в Донбасс до сих пор не решен. Москва и Киев по-разному видят развертывание этой миссии в регионе. Так, российские власти считают, что миротворцев следует разместить на линии разграничения. Власти Украины настаивают, что миротворцы должны находиться на всей территории Донбасса, вплоть до границы с Россией.