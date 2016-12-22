Суд арестовал младшую из трех обвиняемых в убийстве отца сестер

Останкинский суд Москвы арестовал до 28 сентября младшую из трех сестер, обвиняемых в убийстве отца. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь суда Анна Селиванова, передает корреспондент РБК.

Труп 57-летнего мужчины со множеством колото-резаных ран был обнаружен 27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе. Следственный комитет сообщил, что по подозрению в убийстве мужчины были задержаны три его дочери в возрасте ​17, 18 и 19 лет.

«В ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий», — говорилось в сообщении СКР.

Первоначально ведомство возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России (убийство), однако затем следователи переквалифицировали преступление по более тяжкой статье — убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК). В качестве максимального наказания по ней грозит пожизненное заключение.

Ответственный секретарь Общественно-наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников рассказал РБК, что девушки заявили, что убитый использовал дочерей как рабынь, применял к ним насилие и угрожал оружием.