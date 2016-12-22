СК рассказал о конфликте избитого заключенного и сотрудника колонии

Инспектор колонии в Ярославле вместе с коллегами избил заключенного Евгения Макарова из-за произошедшего между ними словесного конфликта. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По данным следствия, конфликт между заключенным и инспектором произошел в 2017 году. Избиение стало «наказанием» за оскорбление сотрудника колонии и многочисленные нарушения содержания.

«Удерживая потерпевшего на столе в одном из помещений, сотрудники ФСИН нанесли ему множественные удары», — рассказала Петренко.

Всего по делу о пытках проходят 12 человек.

СК возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий 20 июля. Поводом стала публикация видеозаписи пыток заключенного колонии ИК-1 в Ярославле. Тогда же управление Федеральной службы исполнения наказаний по области начало внутреннюю проверку.