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Nord Stream 2 разработала маршрут «Северного потока-2» в обход Дании
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Nord Stream 2 разработала маршрут «Северного потока-2» в обход Дании
Экономика, 15:36
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Nord Stream 2 разработала маршрут «Северного потока-2» в обход Дании

Компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором проекта «Северный поток-2», разработала альтернативный маршрут, для которого не потребуется разрешение Дании, при этом стоимость проекта может остаться прежней. Об этом заявил член совета управляющих австрийской компанией OMV Манфред Ляйтнер, сообщает «РИА Новости».

По его словам, реализация альтернативного маршрута приведет к дополнительным затратам, однако общая стоимость проекта может остаться прежней, поскольку учитывает фактор непредвиденных обстоятельств. «Так что общая стоимость проекта, как мы и говорили в самом начале, 100-процентная его реализация может так и составить € 9,5 млрд», — подчеркнул Ляйтнер.

Дания является последней страной, которая еще не выдала разрешение на прокладку «Северного потока-2». Свои разрешения уже выдали Германия, Финляндия и Швеция.

Ранее в августе коммерческий директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что строительство «Северного потока-2» еще можно остановить. Основные надежды он связал с изменением позиции Германии, отметив, что власти ФРГ должны понять, что ввод в строй нового газопровода приведет к прекращению транзита российского газа через Украину, против чего выступала канцлер Ангела Меркель. Также Витренко надеется на вмешательство США.

Российский президент Владимир Путин заявлял, что совместные проекты России и Европы, включая «Северный поток-2», носят только экономический характер и не имеют какого-либо «двойного дна». Помощник госсекретаря США по вопросам энергетики и ресурсов Фрэнсис Фэннон утверждал, что строительство газопровода усилит позиции России в использовании энергетических ресурсов для осуществления давления.

«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Его мощность составит 55 млрд куб. м газа в год, протяженность — 1,2 тыс. км.

Теги: Дания , «Северный поток-2» , газопровод , Nord Stream 2
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