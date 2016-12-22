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Отчет «ВымпелКома» показал рост выручки после интеграции с «Евросетью»
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Отчет «ВымпелКома» показал рост выручки после интеграции с «Евросетью»
Бизнес, 11:42
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Отчет «ВымпелКома» показал рост выручки после интеграции с «Евросетью»

Консолидированная выручка компании Veon Ltd в России, владеющей 100% российской сотовой компании «ВымпелКом» (предоставляет услуги под брендом «Билайн»). выросла по итогам второго квартала 2018 года по сравнению со вторым кварталом прошлого года на 6% и составила 72,5 млрд руб. Это следует из отчета Veon по ​международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), опубликованного на сайте компании.

Высоких результатов удалось достигнуть, несмотря на затраты компании на интеграцию и ребрендинг салонов «Евросети», отмечается в отчете по России (.pdf).

Сделка между «ВымпелКомом» и «МегаФоном» о разделе «Евросети» была заключена в июне прошлого года. Тогда они договорились, что бренд «Евросеть» и бизнес компании получит «МегаФон», а «ВымпелКом» — половину салонов сети, которые затем будут преобразованы в фирменные монобрендовые салоны «Билайн».

​Рост выручки «ВымпелКома» во втором квартале 2018 года обусловлен увеличением объема оказанных услуг мобильной связи, а также ростом продаж оборудования и комплектующих на 107,2% — до 5,7 млрд руб. Продажи оборудования и аксессуаров выросли в основном в монобрендовых магазинах «Билайн», открытых на базе прежних магазинов «Евросети», говорится в отчете компании.

Показатель EBITDA компании в России за квартал увеличился на 1,2%, до 27,2 млрд руб.

Мобильная сервисная выручка «ВымпелКома» в апреле—июне выросла на 3,5% и составила 57,6 млрд руб. Этот показатель рос в основном за счет роста выручки от мобильной передачи данных — она увеличилась на 6,2% и составила 15,4 млрд руб. При этом число мобильных абонентов оператора снизилось на 3,3% (до 56,4 млн человек).

В своем отчете компания также указывает, что интеграция «Евросети» пока не завершена. ​По данным на конец июля из 1600 магазинов «Евросети», отошедших «ВымпелКому», 1400 точек были переделаны в монобрендовые магазины «Билайна».

В компании ожидают, что процесс ребрендинга и интеграции «Евросети» окажет негативное воздействие на EBITDA «ВымпелКома» примерно в 3 млрд руб. к концу 2018 года. Однако затем этот шаг должен привести к росту этого показателя.

Теги: «Билайн» , «Евросеть» , отчетность
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