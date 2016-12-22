Минобороны в день десантника рассекретило документы о создании ВДВ

Минобороны России в День Воздушно-десантных войск (ВДВ) опубликовало секретные документы о создании и становлении этого рода войск. Они размещены на сайте оборонного ведомства.
В историко-познавательном разделе сайта впервые опубликованы рассекреченные документы из фондов Центрального архива Министерства обороны. В частности, посетители смогут ознакомиться с проектом положения о ГУ ВДВ Красной Армии, который был представлен Генштабом народному комиссару обороны СССР за несколько дней до начала Великой Отечественной войны.
Кроме того, там представлены документы, в которых говорится о составе вновь сформированных частей. Также в разделе опубликован приказ министра обороны СССР, которым в действие вводился отличительный элемент военной формы одежды воинов-десантников — берет голубого цвета.
«Всем любителям истории Воздушно-десантных войск будет интересна боевая характеристика на командира 49-й гвардейской стрелковой Херсонской Краснознаменной ордена Суворова дивизии гвардии полковника Василия Филипповича Маргелова — будущего легендарного командующего ВДВ», — говорится в сообщении на сайте Минобороны.
2 августа считается днем рождения ВДВ. В этот день в 1930 году на учениях под Воронежем впервые на парашютах десантировалось подразделение из 12 человек. В 2006 году президент России подписал указ, которым официально объявил День ВДВ профессиональным праздником.