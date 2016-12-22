Движение в центре Москвы ограничат во время празднования Дня ВДВ

Движение автотранспорта на нескольких улицах в центре столицы будет ограничено 2 августа в связи с празднованием Дня Воздушно-десантных войск (ВДВ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве со ссылкой на Госавтоинспекцю (ГИБДД).
Движение транспорта, в том числе и общественного, ограничат с 06:00 до 16:00 по улице Ильинка от Биржевой площади до Красной площади.
ГИБДД просит водителей быть внимательными и заранее выбирать альтернативные маршруты, а также выполнять требования и указания сотрудников ДПС.
В конце июня замкомандующего ВДВ по работе с личным составом генерал-майор Виктор Купчишин назвал «неприемлемым» купание бывших десантников в фонтанах. По его словам, командование войск не поддерживает этого, и подобной традиции в ВДВ нет.
В России 2 августа отмечается День Воздушно-десантных войск в честь дня создания ВДВ СССР. Дата установлена как профессиональный праздник десантников указом президента России в 2006 году.