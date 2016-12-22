Госдеп потребовал от России прекратить попытки подрыва демократии в США

Вашингтон не потерпит попытки России «подорвать демократию» в США, заявила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт. Об этом она написала в своем Twitter.

«Мы приветствуем действия Facebook против вредоносной активности. Мы требуем, чтобы Россия и другие страны немедленно прекратили свое безрассудное поведение, разжигающее рознь и насилие. Мы не потерпим попытки иностранных государств, включая Россию, подорвать демократические процессы и институты», — написала она.

31 июля руководство Facebook объявило о выявлении попытки повлиять ​на промежуточные выборы в США через соцсеть. Были идентифицированы и удалены десятки аккаунтов, заподозренных в этом. Представитель Facebook назвал это частью «широкой кампании извне, нацеленной на ослабление Америки». Доказательств связи этих учетных записей с Россией обнаружено пока не было.

В то же время, как сообщает The New York Times cо ссылкой на источники, осведомленные о ходе слушаний по этому поводу в конгрессе, «Россия, скорее всего, имеет к этому отношение».

В октябре 2017 года Twitter, Google и Facebook рассказали о попытках России через их платформы повлиять на выборы президента США в 2016 году.