Суд арестовал бывшего замдиректора «Комиэнерго» по делу о взятке

Сыктывкарский городской суд вынес решение об аресте экс-замдиректора «Комиэнерго» (филиал ПАО «МРСК Северо-Запада») Дмитрия Вылегжанина, сообщает ТАСС.

«Суд постановил избрать в отношении обвиняемого Вылегжанина меру пресечения в виде содержания под стражей до 13 сентября включительно», — огласил решение судья.

Ранее управление СК по Республике Коми сообщило, что Вылегжанина заподозрили в получении 13 млн руб. в качестве взятки. По версии следствия, он действовал по предварительному сговору с группой лиц. В качестве коммерческого подкупа он получил более 13 млн руб. за беспрепятственную приемку и оплату работ по подрядам, заключенным с коммерческими компаниями и ПАО «МРСК Северо-Запада».

В середине апреля по делу о мошенничестве на 5 млн руб. задержали бывшего главу «Комиэнерго» Валерия Драйдта и другого его заместителя Евгения Сесюка. Обоим фигурантам дела предъявили обвинения в коммерческом подкупе в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 8 ст. 204 УК России).