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Второго экс-замглавы «Комиэнерго» заподозрили в получении взятки
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Второго экс-замглавы «Комиэнерго» заподозрили в получении взятки
Общество, 18:48
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Второго экс-замглавы «Комиэнерго» заподозрили в получении взятки

Экс-заместителя директора «Комиэнерго» (филиал «МРСК Северо-Запад») заподозрили в получении 13 млн руб. в качестве взятки, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета (СКР) по Республике Коми. ​

По версии следствия, подозреваемый действовал по предварительному сговору с группой лиц. В качестве коммерческого подкупа он получил более 13 млн руб. за беспрепятственную приемку и оплату работ по подрядам, заключенным с коммерческими компаниями и ПАО «МРСК Северо-Запад». «Возбуждено уголовное дело по материалам УФСБ по ч.8 ст.204 УК (коммерческий подкуп).

Как сообщает БНК, подозреваемый — Дмитрий Вылегжагин. Его задержали 31 июля в Сыктывкаре. Ранее работавший в «Комиэнерго» Вылегжагин также является владельцем фитнес-клуба Gold’s Gym в столице Коми.

Экс-главу «Комиэнерго» Валерия Драйдта и другого его заместителя Евгения Сесюка задержали в середине апреля по делу о мошенничестве на 5 млн руб. Им также вменялись преступления по ч.8 ст.204 УК. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

«МРСК Северо-Запад» с 2008 года включает семь филиалов — «Архэнерго», «Вологдаэнерго», «Карелэнерго», «Колэнерго», «Комиэнерго», «Новгородэнерго», «Псковэнерго» в соответствующих регионах. Они обслуживают территорию с населением около 6,3 млн человек.
 

Теги: взятка , Республика Коми , СКР
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