Мосгорсуд отменил приговор фигуранту «дела Гайзера»

Мосгорсуд отменил приговор Демьяну Москвину — фигуранту дела о коррупции бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера, сообщает ТАСС. Ранее Москвина осудили на шесть лет заключения в колонии строгого режима и обязали выплатить штраф в размере 2 млн руб.

«Приговор Замоскворецкого суда от 3 мая отменить, вернуть дело в тот же суд на новое рассмотрение», — цитирует агентство ​определение апелляционной судебной коллегии Мосгорсуда.

Москвина отправили под домашний арест на два месяца до 17 сентября.

Защита Москвина ранее подала жалобу в Мосгорсуд с просьбой изменить приговор и назначить подзащитному условное наказание из-за того, что «обвинительное заключение было составлено неправильно». Сам Москвин не признал свою вину и назвал приговор «незаконным и необоснованным» и потребовал вернуть дело в прокуратуру.

В мае Москвина признали виновным по ст. 210 (организация преступного сообщества или участие в нем), ст. 159 (мошенничество), ст. 174.1 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем) УК РФ.

По данным суда, Москвин состоял в преступном сообществе, организованном экс-главой Коми Гайзером. По основной версии, группировка действовала с 2006 года и нанесла ущерб госбюджету в 1 млрд руб. Всего по делу проходят 19 человек.