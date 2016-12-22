СК задержал главу «Комиэнерго» и его заместителя по обвинению в подкупе

Генерального директора МРСК «Северо-Запада» — директора филиала «Комиэнерго» и его заместителя задержали по делу о мошенническом подкупе на сумму более 5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по республике Коми.
По версии следствия, обвиняемые получили от представителей коммерческих организаций деньги за беспрепятственную приемку и оплату работ по договорам подряда для «МРСК Северо-Запада». Обоим фигурантам дела предъявили обвинения в коммерческом подкупе в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 8 ст. 204 УК России). По этой статье им грозит до 12 лет заключения.
По данным агентства БНК, Сыктывкарский городской суд арестовал на два месяца заместителя генерального директора МРСК «Северо-Запада» — директора филиала «Комиэнерго» Валерия Драйдта и его заместителя Евгения Сесюка, который был помещен под домашний арест. «Драйдт и Сесюк были задержаны в минувшую пятницу, 13 апреля, в связи с подозрениями совершении коммерческого подкупа. В тот же день Валерий Драйдт покинул пост руководителя филиала», — сообщает агентство.
ОАО «МРСК Северо-Запада» с 1 апреля 2008 года действует как единая операционная компания. В ее состав входят семь филиалов — «Архэнерго», «Вологдаэнерго», «Карелэнерго», «Колэнерго», «Комиэнерго», «Новгородэнерго», «Псковэнерго». Территория обслуживания компании — 1,58 млн кв. км с населением около 6,3 млн человек.