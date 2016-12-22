США задумались об ужесточении новых пошлин на товары из Китая

Администрация Дональда Трампа предложит ввести 25%-е пошлины вместо 10%-х на дополнительный список китайских товаров, знают источники Reuters и Bloomberg. Мера грозит обострением торговой войны между двумя крупнейшими экономиками

Фото: Hu Huhu / Zuma / Global Look Press

Администрация президента США Дональда Трампа собирается предложить пошлины в размере 25% на дополнительный список товаров из Китая на общую сумму $200 млрд. Объявление об этом может произойти уже в среду. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Об этом же сообщают и источники Bloomberg.

Изначально власти США объявили о планах ввести 10%-е пошлины на новый список товаров из Китая. По информации собеседников Bloomberg, ужесточая пошлины, Трамп хочет усилить давление на Пекин, чтобы заставить его сесть за стол переговоров.

Угрозы ввести новые пошлины на товары из Китая на обшую сумму $200 млрд со стороны Трампа впервые прозвучали еще в июне. В середине июля власти США подготовили список тех китайских товаров, которые попадут под новые ввозные пошлины. Речь шла о пошлинах в размере 10%. В списке оказалось более 6 тыс. наименований, в том числе морепродукты, фрукты, овощи, зерно, табак, охранные сигнализации и автомобильные запчасти.

Вашингтон тогда объяснял, что готовящаяся мера станет ответом на нежелание Китая пойти на уступки. Пекин в свою очередь предупреждал, что новые пошлины не останутся без ответа.

Около двух недель назад Трамп пригрозил обложить пошлинами практически все товары, ввозимые в страну из Китая.

В середине июня США объявили о введении 25%-х пошлин на товары из Китая на общую сумму $50 млрд. Свое решение Трамп объяснил тем, что Китай ведет свою торговлю нечестно, ввозя свои товары в страну и похищая американские технологии. К настоящему времени пошлины США действуют в отношении китайских товаров на $34 млрд, еще на $16 млрд – заработают в скором времени. Китай уже ответил на этот шаг зеркальными мерами.

