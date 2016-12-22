ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,70 62,38 EUR Нал. 74,44 73,02 USD Бирж. 63,01 -0,32 EUR Бирж. 73,54 -0,43 USD ЦБ. 63,08 +0,16 EUR ЦБ. 73,75 +0,22 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 8090,10 -93,00 IMOEX 2282,72 +0,19% RTSI 1140,48 -0,29% Brent 73,93 -0,01% DJIA 25198,90 -0,17% Nasdaq 7873,22 +0,41%
Трамп назвал вводящих пошлины китайцев жестокими
Лента новостей
Суд оправдал избитого заключенного из Ярославля по делу о ложном доносе 19:08, Общество Медведев назначил куратора вузов в Миннауки 19:08, Общество СМИ узнали о смягчении обвинений двум фигурантам дела о пожаре в Кемерово 19:03, Общество США ввели новые санкции за поставку оборудования в Сирию 18:58, Политика Трамп назвал вводящих пошлины китайцев жестокими 18:56, Политика Рынок США сегодня: акции снизились из-за угрозы торговой войны 18:47, Quote Fitch оценило влияние торговой войны на рост российской экономики 18:45, Экономика Какой дом можно купить за 1 млн руб. в Подмосковье 18:37, Недвижимость Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 18:32, РБК и Сбербанк США исключили из санкционного списка бывшую «дочку» ВТБ 18:31, Финансы В Дагестане задержали заместителя мэра Махачкалы 18:20, Общество В Италии арестовали бывшего члена Совета Федерации Дмитрия Кривицкого 18:20, Общество НОВАТЭК удвоил вознаграждение членам правления 18:08, Бизнес Деньги с полей: как устроен футбольный бизнес 18:05, РБК и Sony Bravia Газета Maariv сообщила о протесте России из-за сбитого самолета ВВС Сирии 18:03, Политика Госдума приняла закон об изучении родных языков 18:00, Общество Биткоин подешевел до $8,2 тыс.: будет ли новая волна роста 17:53, Крипто Более 150 человек погибли в результате атаки ИГ в Сирии 17:52, Политика ФИФА назвала лучший гол ЧМ-2018 17:42, Спорт Как бизнесу сократить транспортные расходы на 25% 17:30, РБК и «Шелл» РЖД переведет расписание поездов на местное время по всей России 17:21, Общество «Спортинг» подал жалобу в ФИФА на перешедшего в «Атлетико» игрока 17:18, Спорт ЕС ужесточил правила оценки психического здоровья пилотов 17:10, Общество Как создать социальный бизнес с постоянным платежеспособным спросом 17:10, РБК и Сбербанк Дума назначила Ямпольскую главой комитета по культуре вместо Говорухина 17:07, Политика Суд арестовал фигурантов дела о пытках в ярославской колонии 17:02, Общество Минтруд обсудит уголовную ответственность за увольнение «предпенсионеров» 16:49, Экономика Альтернатива Минску: зачем нужна идея референдума в Донбассе 16:45, Мнение
Трамп назвал вводящих пошлины китайцев жестокими
Политика, 18:56
0
Трамп назвал вводящих пошлины китайцев жестокими

Американский лидер Дональд Трамп назвал поведение властей Китая, вводящих пошлины на американскую сельскохозяйственную продукцию, «жестоким».

«Китай, пытаясь заставить меня продолжать позволять им получать выгоду от Соединенных Штатов, принимает меры против наших фермеров, которых, как они знают, я люблю и уважаю. Они жестоки в этом, но успеха они не достигнут», — написал Трамп на своей странице в Twitter. Он добавил, что Китай из-за дисбаланса в торговле между двумя странами заработал на США в 2017 году $517 млрд.

США vs Китай: почему Вашингтон проиграет в торговой войне
Экономика

Накануне Минисельхоз США сообщил, что Трамп поручил главе министерства Сонни Пердью разработать стратегию, чтобы защитить фермеров от последствий «торговой войны». Ведомство санкционирует выделение до $12 млрд госсубсидий в рамках программы по предотвращению последствий введения неоправданных ответных тарифов на сельскохозяйственные товары США. Это должно помочь американским фермерам справиться с новыми пошлинами, заявили в министерстве.

В марте США ввели ввозные пошлины на товары из Евросоюза, Китая и ряда других стран, те в ответ применили собственные меры. ​Трамп в середине июня заявил, что США введут пошлину в 25% на товары из Китая, поскольку Пекин использует «нечестные методы торговли» и крадет американские технологии и интеллектуальную собственность. Власти Китая заявили, что примут зеркальные меры, а Минкоммерции КНР назвало происходящее «развязыванием крупнейшей торговой войны в истории». Министерство пожаловалось на таможенные пошлины США в ВТО.

16 июня Китай одобрил список товаров из США, на которые вводятся ввозные пошлины в ответ на введение Вашингтоном новых тарифов на китайские товары. Список предложила Госкомиссия по таможенным тарифам КНР, он был утвержден Госсоветом республики. Китай ввел 25% таможенные тарифы на 659 товарных позиций суммой $50 млрд. Решение по 545 товарным наименованиям на сумму $34 млрд вступает в силу с 6 июля. Новые тарифы введены на сельскохозяйственную продукцию, автомобили и морепродукты из США. Дата введения новых тарифов на остальные наименования американских товаров будет объявлена позже.

Теги: сельхозпродукция , Дональд Трамп , Китай , ввозные пошлины
Главное
Fitch оценило влияние торговой войны на рост российской экономики Экономика
Материалы по теме
Китай пожаловался в ВТО на новые таможенные пошлины США Экономика
В Минкоммерции КНР прокомментировали планы США по вводу новых пошлин Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter