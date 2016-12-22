Трамп назвал вводящих пошлины китайцев жестокими

Американский лидер Дональд Трамп назвал поведение властей Китая, вводящих пошлины на американскую сельскохозяйственную продукцию, «жестоким».

«Китай, пытаясь заставить меня продолжать позволять им получать выгоду от Соединенных Штатов, принимает меры против наших фермеров, которых, как они знают, я люблю и уважаю. Они жестоки в этом, но успеха они не достигнут», — написал Трамп на своей странице в Twitter. Он добавил, что Китай из-за дисбаланса в торговле между двумя странами заработал на США в 2017 году $517 млрд.

Накануне Минисельхоз США сообщил, что Трамп поручил главе министерства Сонни Пердью разработать стратегию, чтобы защитить фермеров от последствий «торговой войны». Ведомство санкционирует выделение до $12 млрд госсубсидий в рамках программы по предотвращению последствий введения неоправданных ответных тарифов на сельскохозяйственные товары США. Это должно помочь американским фермерам справиться с новыми пошлинами, заявили в министерстве.

В марте США ввели ввозные пошлины на товары из Евросоюза, Китая и ряда других стран, те в ответ применили собственные меры. ​Трамп в середине июня заявил, что США введут пошлину в 25% на товары из Китая, поскольку Пекин использует «нечестные методы торговли» и крадет американские технологии и интеллектуальную собственность. Власти Китая заявили, что примут зеркальные меры, а Минкоммерции КНР назвало происходящее «развязыванием крупнейшей торговой войны в истории». Министерство пожаловалось на таможенные пошлины США в ВТО.

16 июня Китай одобрил список товаров из США, на которые вводятся ввозные пошлины в ответ на введение Вашингтоном новых тарифов на китайские товары. Список предложила Госкомиссия по таможенным тарифам КНР, он был утвержден Госсоветом республики. Китай ввел 25% таможенные тарифы на 659 товарных позиций суммой $50 млрд. Решение по 545 товарным наименованиям на сумму $34 млрд вступает в силу с 6 июля. Новые тарифы введены на сельскохозяйственную продукцию, автомобили и морепродукты из США. Дата введения новых тарифов на остальные наименования американских товаров будет объявлена позже.