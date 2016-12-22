В США признали ослабление вмешательства России в выборы

Кампания России по манипулированию предстоящими выборами в конгресс выглядит не так масштабно, как при выборах 2016 года, признал замминистра внутренней безопасности США. Возможно, что она еще не проявилась до конца, считает он

Кристофер Кребс (Фото: Susan Walsh / AP)

Масштаб предполагаемого российского вмешательства в предстоящие промежуточные выборы в американский конгресс уже не так велик, каким был в 2016 году. Об этом на слушаниях в палате представителей конгресса США со ссылкой на закрытые данные американского разведывательного сообщества сообщил заместитель министра внутренней безопасности Кристофер Кребс. Видеозапись слушаний размещена на сайте палаты представителей.

«Позвольте мне напомнить просто и ясно, что предстоящие промежуточные выборы остаются под потенциальной угрозой от российских киберопераций и операций влияния», — объявил он в начале своего выступления. «Из того, что описывалось в 2017 году разведывательным сообществом, мы знаем, что Россия вмешивалась в кампании промежуточных и последних [президентских] выборов [в США]», — напомнил Кребс, заметив, что сейчас американские спецслужбы продолжают наблюдать активность, подобную той, что была в 2016 году.

«Но нынешняя активность направлена на усиление социально-политических противоречий, не похоже на то, что она того же масштаба, что в 2016 году», — заметил Кребс, добавив, что в последнее время в США «не видели российских киберопераций, прямо нацеленных на инфраструктуру местных избирательных систем».

Подобную точку зрения замминистра внутренней безопасности США высказывает не впервые. 21 июля, комментируя обсуждения этой темы на форуме по безопасности в Аспене, он заявил, что сейчас американская разведка «не наблюдает кампанию [по вмешательству в американские выборы] в масштабах 2016 года». Тогда она, как пояснил Кребс, состояла из согласованных нападений на избирательную инфраструктуру, а также согласованных атак на кампании в штатах (цитата по CNN).

Однако разведывательному сообществу, как утверждал чиновник на слушаниях в комитете по национальной безопасности конгресса США 14 июля, «еще предстоит увидеть какие-либо признаки активной кампании, направленной на фальсификацию американской избирательной инфраструктуры, как в 2016 году, или [попытки] повлиять на состав палаты представителей или сената».

Промежуточные выборы в конгресс США состоятся в ноябре. Американцам предстоит полностью переизбрать нижнюю палату конгресса — палату представителей, а также 35 сенаторов из 100.

С прошлого года в США ведется расследование о вмешательстве Москвы в выборы президента, которые состоялись в 2016 году. Его фигурантами в том числе являются бывшие сотрудники предвыборного штаба нынешнего главы США Дональда Трампа. Они, как полагает следствие, вступали в «заведомо незаконные» контакты с российскими дипломатами и чиновниками. В России обвинения во вмешательстве в выборы в США неоднократно отрицали. Несмотря на это, в Вашингтоне продолжают подозревать Россию в возможном вмешательстве в промежуточную кампанию в ноябре. 17 января сенаторы — демократ от штата Мэриленд ​Крис Ван Холлен и республиканец от ​Флориды ​Марко Рубио — представили законопроект, согласно которому в США должна быть введена ответственность в отношении любого государства, которое станет вмешиваться в американские выборы.

​16 июля в Хельсинки состоялась встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Американский лидер после этого заявил, что Москва прекратила вмешиваться во внутреннюю политику Соединенных Штатов. Президента за это раскритиковали сенаторы. Таким образом Дональд Трамп, по их мнению, дискредитирует данные американской разведки.​