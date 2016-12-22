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Прокурор в трех словах сформулировал суть претензий к Манафорту
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Прокурор в трех словах сформулировал суть претензий к Манафорту
Политика, 31 июл, 23:50
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Прокурор в трех словах сформулировал суть претензий к Манафорту
«Пол Манафорт лгал» — так обвинение описало основной смысл обвинений, предъявленных экс-главе предвыборного штаба Дональда Трампа. Прокуратура настаивает, что Манафорт не платил налоги и вел «экстравагантный» образ жизни
Пол Манафорт (на первом плане) (Фото: Alex Brandon / AP)

В ходе первых судебных слушаний по делу бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта федеральный прокурор Узо Асони сформулировал в трех словах основные претензии, которое у обвинения есть к подсудимому.

«Все эти обвинения сводятся к одному: Пол Манафорт лгал», — приводит цитату из выступления прокурора CNN. «Человек, находящейся в этом зале суда, полагал, что закон к нему не относится. Ни в части налогового, ни в части банковского права», — сказал Асони суду присяжных (цитата по Reuters).

По его словам, имеющиеся доказательства показывают, что экс-глава штаба Трампа «ставил себя и свои деньги выше закона», пряча десятки миллионов долларов на оффшорных счетах. По версии обвинения, Манафорт организовал «многомиллионный заговор, чтобы уклоняться от налоговых и банковских законов США». 

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В частности, как утверждает обвинение, Манафорт открыл около 30 банковских счетов в трех зарубежных странах, чтобы «получать и скрывать» свои доходы от работы на Украину.

Асони в ходе слушаний утверждал, что Манафорт вел «экстравагантный образ жизни»: скупал дорогостоящую недвижимость в США, тратил миллионы на ее ремонт, а также израсходовал более полумиллиона долларов на «шикарную одежду».

Кроме того, прокуратура считает, что Манафорт лгал банкам США, чтобы получать кредиты на недвижимость в надежде сохранить роскошный образ жизни после того, как режим Виктора Януковича, на который он работал, пал, и поступление денег прекратилось. 

Манафорт себя виновным не признает.

Обвинения были высказаны во время вступительных заявлений во вторник на процессе по делу Манафорта. Это первый судебный процесс, связанный с расследованием, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер относительно предполагаемых связей между президентской кампанией Трампа и Россией. Сам Трамп все обвинения во связях с Россией отрицает, Москва также неоднократно отрицала свою причастность ко вмешательству в выборы президента США.

Процесс стартовал 31 июля в суде города Александрия, штат Вирджиния. Манафорта обвиняют в заговоре против США за работу на Украину. Чуть ранее прокуроры и адвокаты, задействованные в судебном разбирательстве по делу Манафорта, отобрали 12 присяжных.

Автор: Мария Бондаренко.
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