Суд арестовал четвертого участника драки фанатов на Курском вокзале

Мещанский суд Москвы арестовал Тимура Хидирова, четвертого участника драки между фанатами футбольных клубов ЦСКА и «Локомотив» на Курском вокзале, во время которой погиб человек. Об этом РБК сообщила помощник председателя Мещанского суда Юлия Коваль.

«31 июля [Тимуру Хидирову] была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 сентября 2018 года», — сообщила она, отметив, что Хидирову инкриминируют ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Накануне суд арестовал Дмитрия Денисова, лидера поддерживающей ЦСКА группировки Einfach Jugend, а также двух болельщиков «армейцев» Семена Миханова и Антона Байкова (последнего поместили под домашний арест).

Арестованных обвиняют в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК), также Миханов и Байков обвиняются в причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, повлекших смерть по неосторожности (ч. 4 ст. 111 УК).

Драка на Курском вокзале в Москве произошла 27 июля перед матчем в Нижнем Новгороде между ЦСКА и «Локомотивом» за Суперкубок России. Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу «красно-синих».