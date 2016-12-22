В результате драки на Курском вокзале погиб человек

Полицейские задержали участников драки на Курском вокзале в Москве, сообщили РБК в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.
«Сегодня ночью в 02:15 сотрудниками транспортной полиции при патрулировании платформ поездов дальнего следования был замечен конфликт между молодыми людьми. Увидев приближающихся полицейских, участники потасовки разбежались. На месте происшествия стражи порядка обнаружили двоих граждан с телесными повреждениями. Была незамедлительно вызвана бригада медиков, однако до ее прибытия один из мужчин скончался», — пояснили в пресс-службе.
Организатор драки был задержан в течение 15 минут. В результате дальнейших оперативно-разыскных мероприятий по горячим следам еще один подозреваемый был установлен и доставлен в линейное управление внутренних дел на станции Москва-Курская.
По предварительной информации, инцидент произошел на бытовой почве, а некоторые его участники, в том числе организатор, находились в состоянии алкогольного опьянения.
В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются остальные лица, причастные к происшествию, принимаются меры для их задержания. Материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
В Москве 22 июля три человека пострадали в результате драки со стрельбой. Инцидент развернулся на улице Рудневка. Неизвестный выстрелил в двух человек из травматического пистолета, после чего был избит знакомыми пострадавших.