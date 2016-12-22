В Таджикистане создали подразделение для охраны туристов

В Таджикистане создали специальное подразделение, которое будет заниматься охраной туристов. Об этом сообщается на сайте МВД страны.

«Сотрудники милиции при необходимости могут быть привлечены для сопровождения туристов до места их назначения», — приводятся в сообщении слова начальника отдела по проблемам экологии МВД Таджикистана Анварджона Ализода.

Новое подразделение создано при ​отделе по проблемам экологии МВД страны. Его целью является охрана общественного порядка и обеспечение безопасности туристов, а также предоставление им необходимой информации и предотвращение преступлений среди туристов и в их отношении.

Четверо иностранных туристов в Таджикистане были убиты, и еще двое пострадали 29 июля. Граждане США, Швейцарии, Нидерландов и Франции ехали на велосипедах по территории Дангаринского района, когда на них наехал автомобиль. После этого преступники вышли из машины и напали на иностранцев с ножами и топорами. Троих преступников убили при задержании. Еще четверых преступников силовики задержали.

По данным МВД Таджикистана, организатор атаки Хусейн Абусамадови и ее заказчик Носирхуджа Убайдов принадлежат к запрещенной в стране Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ). Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

Генпрокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело по статьям «терроризм» и «убийство».