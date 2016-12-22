Генпрокуратура Таджикистана возбудила дело после убийства туристов

Генеральная прокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело после нападения на иностранных туристов в Дангаринском районе Хатлонской области страны. Об этом сообщается на сайте ведомства. Дело возбуждено по статьям «терроризм» и «убийство».

Ранее глава МВД Таджикистана Рамазон Рахимзода рассказал, что автомобиль наехал на семерых иностранных туристов, ехавших на велосипедах. В результате четыре человека погибли. После наезда на людей напали с огнестрельным оружием и ножами.

Также в МВД сообщили, что при задержании были убиты четверо преступников. Один из них ударил сотрудника полиции топором. В результате происшествия погибли два туриста из США, гражданин Нидерландов и гражданин Швейцарии.

Как отмечет МВД Таджикистана, два преступника — организатор Хусейн Абусамадов и заказчик Носирхуджа Убайдов — состояли в запрещенной в стране Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ). При этом ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство» (организация запрещена в России).