В ИГ взяли на себя ответственность за убийство туристов в Таджикистане

Ответственность за убийство четырех иностранных туристов в Таджикистане взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России), передает портал SITE Intelligence Group, которая занимается мониторингом активности террористов.
На группу из семи туристов, напали 29 июля, когда они ехали на велосипедах. Неизвестные сбили их на автомобиле, после чего напали с холодным и огнестрельным оружием и скрылись с места инцидента. В результате четыре человека погибли, включая двух граждан США.
Расследованием нападения занимается специальная оперативно-следственная группа, в состав которой вошли представители различных ведомств. Среди рассматриваемых версий преступления — разбойное нападение, ДТП, убийство и теракт.
Одного из подозреваемых удалось задержать вскоре после инцидента, еще двое оказали сопротивление и были ликвидированы. 30 июля в МВД сообщили, что после допроса, задержанного задержали еще троих подозреваемых, у них изъяли ножи и огнестрельное оружие.