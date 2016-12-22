ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,01 62,18 EUR Нал. 73,60 72,74 USD Бирж. 62,64 +0,14 EUR Бирж. 73,16 +0,02 USD ЦБ. 62,35 -0,43 EUR ЦБ. 73,07 -0,13 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 7628,11 -427,29 IMOEX 2322,63 +0,07% RTSI 1168,24 -0,41% Brent 73,40 -1,29% DJIA 25415,19 +0,43% Nasdaq 7671,79 +0,55%
В «АиФ» подтвердили гибель пропавшего в Нижнем Новгороде журналиста
Лента новостей
Арестован четвертый участник драки фанатов на Курском вокзале 12:01, Общество Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам 11:57, Финансы Захарова заявила о подтверждении личностей погибших в ЦАР журналистов 11:49, Общество Huawei обошла Apple по продажам смартфонов 11:46, Технологии и медиа В Таджикистане создали подразделение для охраны туристов 11:41, Общество Как создать социальный бизнес с постоянным платежеспособным спросом 11:38, РБК и Сбербанк Посольство опровергло информацию об убийстве еще одного россиянина в ЦАР 11:36, Общество Fitch оставило под наблюдением рейтинг ВСК на уровне «BB-» 11:34, Пресс-релизы Биржа слабо отреагировала на решение США по бумагам компаний Дерипаски 11:34, Бизнес Украинский вратарь дебютировал в составе «Реала» 11:29, Спорт Как проверить работу печени всего за 40 секунд 11:25, РБК и Тест печени Власти заявили об угрозе срыва гособоронзаказа для ВМФ 11:24, Политика Погибшие российские журналисты находились в ЦАР как туристы 11:11, Политика В Хабаровске женщина умерла после пластической операции 11:00, Общество Цена биткоина снизилась почти на 7% за сутки 10:59, Крипто 10 лесных участков у рек и озер на продажу в Подмосковье 10:55, Недвижимость Лучшие фотографии 2018 года, сделанные дронами 10:46, Стиль На недельку в Комарово без визы: петербургский ответ Французской Ривьере 10:42, РБК и Первая Линия В «АиФ» подтвердили гибель пропавшего в Нижнем Новгороде журналиста 10:41, Общество «Интер» начал переговоры о трансфере Луки Модрича 10:32, Спорт 12 главных новинок авторынка России 10:27, Авто  Краснодарский губернатор назвал жизненно необходимой дорогу за ₽1,2 трлн 10:25, Экономика Прогнозы дня: рубль готов укрепиться благодаря облигациям 10:25, Quote Алена Владимирская — об офисном общении, small talk и личном пространстве 10:23, Партнерский материал Суд оставил под арестом руководившего тушением «Зимней вишни» пожарного 10:21, Общество Успенский и «Союзмультфильм» договорились о правах на «Простоквашино» 10:09, Общество Как устроен современный промышленный центр обработки данных 10:00, РБК и Schneider Electric Австралийские ученые предупредили о росте смертности от жары к 2080 году 09:57, Общество
В «АиФ» подтвердили гибель пропавшего в Нижнем Новгороде журналиста
Общество, 10:41
0
В «АиФ» подтвердили гибель пропавшего в Нижнем Новгороде журналиста

Корреспондент ИД «Аргументы и факты» Сергей Грачев погиб в Нижнем Новгороде, полиция опознала тело журналиста. Об этом сообщил шеф-редактор сайта «АиФ» Владимир Шукшин в Facebook.

«Как все это произошло и что именно случилось, мы пока точно не знаем. Информация все это время была очень разная, но в такой ситуации мы не могли озвучивать многие вещи, большинство из которых и не подтвердилось», — написал Шукшин.

В то же время в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Нижегородской области заявили РБК, что на данный момент не могут подтвердить личность погибшего. «У нас официально пока никто не признал, [что это Сергей Грачев]», — отметили в управлении.

Накануне о том, что в Нижнем Новгороде найдено тело Грачева, сообщили поисково-спасательный центр «Волонтер» и поисковый отряд «Рысь». При этом в пресс-службе управления Следственного комитета (СК) России по Нижегородской области не смогли подтвердить РБК личность погибшего.

О пропаже журналиста в «АиФ», приехавшего в Нижний Новгород в командировку, заявили 27 июля. В последний раз его видели 21 июля выходящим из отеля Sheraton в районе Большой Покровской улицы, с тех пор он не выходил на связь, а его мобильный телефон был отключен. Поиском Грачева занималась полиция, следователи и волонтеры. Региональное управление СК 24 июля завело дело по факту исчезновения корреспондента по статье «Убийство» (ч.1 ст. 105).

Теги: АиФ , журналист , исчезновение , Нижний Новгород
Главное
Погибшие российские журналисты находились в ЦАР как туристы Политика
Материалы по теме
Поисковики нашли тело пропавшего в Нижнем Новгороде журналиста «АиФ» Общество
«Аргументы и Факты» заявили о пропаже своего журналиста Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter