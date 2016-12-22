В «АиФ» подтвердили гибель пропавшего в Нижнем Новгороде журналиста

Корреспондент ИД «Аргументы и факты» Сергей Грачев погиб в Нижнем Новгороде, полиция опознала тело журналиста. Об этом сообщил шеф-редактор сайта «АиФ» Владимир Шукшин в Facebook.

«Как все это произошло и что именно случилось, мы пока точно не знаем. Информация все это время была очень разная, но в такой ситуации мы не могли озвучивать многие вещи, большинство из которых и не подтвердилось», — написал Шукшин.

В то же время в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Нижегородской области заявили РБК, что на данный момент не могут подтвердить личность погибшего. «У нас официально пока никто не признал, [что это Сергей Грачев]», — отметили в управлении.

Накануне о том, что в Нижнем Новгороде найдено тело Грачева, сообщили поисково-спасательный центр «Волонтер» и поисковый отряд «Рысь». При этом в пресс-службе управления Следственного комитета (СК) России по Нижегородской области не смогли подтвердить РБК личность погибшего.

О пропаже журналиста в «АиФ», приехавшего в Нижний Новгород в командировку, заявили 27 июля. В последний раз его видели 21 июля выходящим из отеля Sheraton в районе Большой Покровской улицы, с тех пор он не выходил на связь, а его мобильный телефон был отключен. Поиском Грачева занималась полиция, следователи и волонтеры. Региональное управление СК 24 июля завело дело по факту исчезновения корреспондента по статье «Убийство» (ч.1 ст. 105).