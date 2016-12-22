«Аргументы и Факты» заявили о пропаже своего журналиста

В Нижнем Новгороде пропал корреспондент издательского дома «Аргументы и факты» Сергей Грачев. Об этом сообщается на сайте издания.
Журналист приехал в Нижний Новгород в командировку. Последний раз его видели 21 июля выходящим из отеля Sheraton в районе Большой Покровской улицы. С тех пор он не выходил на связь, его телефон отключен.
Как передает «РИА Новости», Следственный комитет по региону уже возбудил уголовное дело по факту исчезновения Грачева. Старший помощник руководителя ведомства Юлия Склярова сообщила, что следователи и полицейские проводят следственные действия и разыскные мероприятия.
Ранее в городе был убит журналист ГТРК «Нижний Новгород» Денис Суворов. Его тело было обнаружено 23 июля. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК (убийство).