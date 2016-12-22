Поисковики нашли тело пропавшего в Нижнем Новгороде журналиста «АиФ»

В Нижнем Новгороде найден мертвым корреспондент ИД «Аргументы и факты» Сергей Грачев. Об этом говорится в сообщении в Twitter поисково-спасательного центра «Волонтер».

О находке тела сообщает также поисковый отряд «Рысь» в своей группе во «ВКонтакте».

В пресс-службе управления Следственного комитета по Нижегородской области РБК сказали, что не могут подтвердить личность погибшего. «Аргументы и факты» также пока не подтвердили, что погибший был корреспондентом издания.

Журналиста Сергея Грачева в последний раз видели 21 июля выходящим из гостиницы в Нижнем Новгороде, где он был в командировке. Его поиски вели следователи, полиция и добровольцы. Региональное управление СКР возбудило уголовное дело.