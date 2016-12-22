Следователи возбудили дело после смерти журналиста в Нижнем Новгороде
Общество, 18:38
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Следователи возбудили дело после смерти журналиста в Нижнем Новгороде
Следователи возбудили уголовное дело после гибели 27-летнего мужчины в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает следственное управление СК по региону.
Отмечается, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). Тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в районе Казанской набережной.
По данным регионального портала NewsNN, погибшим является журналист ГТРК «Нижний Новгород» Денис Суворов. Бывшая однокурсница журналиста, имя которой портал не приводит, утверждает, что рядом с его телом нашли окровавленный камень. На сайте ГТРК «Нижний Новгород» говорится, что Суворов «трагически погиб».
Он вел утренние эфиры программы «Вести-Приволжье», «10 минут с Политехом» и был редактором портала ГТРК «Нижний Новгород».