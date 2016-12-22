Заключенные колонии в Ярославской области прекратили голодовку

Евгений Макаров, ставший известным после видео с его пытками сотрудниками ФСИН в ИК-1 Ярославля, и еще пять заключенных ИК-8 прекратили голодовку, заявил уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин.

«Заключенные приняли решение прекратить голодовку. Все шестеро», — сказал Бабуркин.

По его словам, это произошло после обещания начальства колонии улучшить условия содержания осужденных. В частности, они получат горячую воду, им увеличат количество сигарет, которые можно выкурить на прогулке, разрешат читать днем прессу и будут выдавать настольные игры. Ранее Бабуркин сообщал, что именно в этом заключались требования осужденных, начавших голодовку.

Голодовка в ИК-8 началась 30 июля. Во ФСИН рассказали, что начавшие ее заключенные ранее допустили грубые нарушения порядка. Накануне в эту колонию прибыл Евгений Макаров, которого предположительно подвергли пыткам сотрудники ФСИН в ИК-1. Сам эпизод произошел еще в 2017 году, однако видео избиений было опубликовано «Новой газетой» 20 июля 2018 года. На записи не менее десяти человек в форме ФСИН избивают дубинками осужденного. К настоящему моменту по делу о пытках осужденного Макарова арестованы восемь подозреваемых.