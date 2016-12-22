Омбудсмен назвал причины голодовки заключенных в ярославской колонии

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин, посетивший ярославскую колонию №8, рассказал РБК о причинах, по которым группа ​заключенных 30 июля объявила голодовку.

«Голодовку объявили шесть осужденных. Они сделали официальное заявление, по которому в колонию приезжал прокурор по надзору и зафиксировал их требования», — сказал он.

Основные требования, по словам Бабуркина, касаются условий содержания заключенных: предоставления кипятка для заваривания сухих продуктов, количества сигарет, выдаваемых на прогулке, а также времени, в течение которого заключенным предоставляются газеты, и наличия в камере настольных игр. «Есть и другие [требования], но более индивидуальные и менее значимые, как они сами полагают», — добавил омбудсмен.

Бабуркин уточнил, что ФСИН рассматривает сложившуюся ситуацию. Осужденным было предложено пошагово решать эти вопросы, в частности начать с предоставления горячей воды. По его словам, этот пункт был решен положительно, но осужденные настаивают на удовлетворении всех требований.

О начале голодовки заключенных в ярославской колонии №8 стало известно 30 июля. Во ФСИН отметили, что объявившие о голодовке осужденные ранее допустили грубые нарушения порядка отбывания наказания и требуют «льготных» условий.

В эту колонию ранее был переведен Евгений Макаров, предположительно подвергшийся избиению в другой колонии — ИК-1 в Ярославской области. Видео, где 17 человек в форме сотрудников ФСИН избивают осужденного дубинками, опубликовала 20 июля «Новая газета», после чего СК возбудил уголовное дело. К настоящему моменту арестованы восемь подозреваемых.