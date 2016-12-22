Омбудсмен попросит прокуратуру проверить школу убивших отца сестер

Уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова решила обратиться в прокуратуру с просьбой проверить действия сотрудников опеки и школы, где учились три сестры, обвиняемые в убийстве отца.

«Будет направлен запрос прокурору города Москвы с просьбой дать правовую оценку деятельности сотрудников органов опеки и школы, где обучались сестры. Если дети не находятся на дистанционном или индивидуальном обучении, то руководство школы просто обязано было обратить внимание на практически отсутствие школьниц в течение учебного года», — сказали РБК в пресс-службе омбудсмена.

Ранее РБК обращался в школу №1370, но там от комментариев отказались, попросив связаться с пресс-службой столичного департамента образования.

В пресс-службе Кузнецовой также отметили, что она обратится в прокуратуру с целью проверки «соблюдения законности» при проведении следственных действий. У омбудсмена «масса вопросов» к работе органов системы профилактики.

«Насколько очевиден был конфликт, насколько возможно было предотвратить преступление? Кто мог вмешаться и не делал этого? Школа, соседи, родственники, знакомые, но самое главное: что сделали полиция и опека? Педагоги школы и представители органов опеки после неудачных попыток проверить обстановку в семье обязаны были не бездействовать, а забить тревогу, привлечь правоохранительные органы», — передает РБК слова Кузнецовой ее пресс-служба.

По данным Следственного комитета по Москве, вечером 27 июля в жилом доме на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего мужчины с многочисленными колото-резаными ранами. По подозрению в убийстве задержали трех дочерей погибшего от 17 до 19 лет. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство), которая предусматривает в качестве максимального наказания лишение свободы на 15 лет.

Позже пресс-секретарь Останкинского суда Москвы Анна Селиванова сообщила, что в суд представлены материалы с другой квалификацией — сестрам вменяется п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). В качестве максимального наказания в этом случае подсудимым грозит пожизненное заключение.

Сейчас девушки находятся в следственном изоляторе. По словам ответственного секретаря московской Общественно-наблюдательной комиссии (ОНК), отец избивал дочерей и «фактически использовал их как рабынь».