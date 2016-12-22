Задержанный английский фанат извинился за порчу памятника футболисту

Сотрудники полиции задержали английского болельщика, который осквернил памятник прославленному футболисту московского «Спартака» Федору Черенкову в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира в Москве, сообщает Championat.com.

Болельщику предъявили обвинения по статье КоАП о нарушении правил поведения зрителей на спортивных мероприятиях (ст. 20.31).

Позднее выяснилось, что полиция задержала фаната английской сборной Холла Руфуса. Он принес извинения за свой поступок. «Я сожалею. Мне стыдно <...> Если бы я знал, что это оскорбит людей, то никогда бы не сделал этого. Я приношу извинения», — цитирует болельщика «Спорт-Экспресс».

По его словам, он полюбил Россию за те два дня, что находится здесь. Он отметил, что в России живут радушные люди и он уважает историю страны. «Я никогда бы не относился неуважительно к стране», — заключил он.

В свою очередь генеральный директор ООО «Стадион «Спартак», член совета директоров столичного клуба Андрей Федун заявил о том, что осквернившего памятник Черенкову необходимо выслать из страны. «Вандализм никогда никого не красил, вне зависимости от национальной принадлежности. То, что произошло сегодня на нашем стадионе, настоящее безобразие», — считает Федун.

Также он отметил слаженную работу сотрудников службы безопасности стадиона, которые установили личность хулигана.​

Надпись «England» («Англия») на памятнике легендарному футболисту «Спартака» Федору Черенкову, который установлен возле трибуны D стадиона «Спартак», появилась в преддверии матча чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Колумбии. Встреча, проходившая накануне вечером на стадионе «Спартак» в Москве, завершилась победой англичан в серии пенальти.