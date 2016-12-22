Мосгорсуд утвердил арест экс-главы СКР по Москве Дрыманова

Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте бывшего начальника Главного следственного управления СКР по Москве Александра Дрыманова. Такое решение принял судья Дмитрий Пронякин, передает корреспондент РБК.

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Заседание прошло в закрытом режиме, об этом ходатайствовал старший следователь по особо важным делам Следственного управления ФСБ Евгений Зотчик. Он сослался на то, что в открытом заседании может быть разглашена тайна следствия, а среди представленных суду материалов есть документы, не подлежащие обнародованию. Дрыманов и его защитник Денис Кобелев возражали против закрытия заседания.

Дрыманов был арестован 17 июля, ему вменяют два эпизода получения взяток — в крупном и особо крупном размере. Преследование генерала связано с делом о связях высокопоставленных сотрудников СКР и представителей криминального мира, в частности, с незаконным освобождением из СИЗО ближайшего подручного вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого) — Андрея Кочуйкова (Итальянца), попавшего за решетку после перестрелки на Рочдельской улице в Москве.

Представители Генпрокуратуры заявляли о причастности Дрыманова к получению взятки за освобождение Итальянца, еще когда генерал был в этом деле лишь свидетелем. В течение двух лет у него проводились обыски, а также допросы и очные ставки, но претензий к генералу у ФСБ не было. Дрыманов давал свидетельские показания по этому делу в суде.

1 июня стало известно, что генерал подал в отставку. По данным источников РБК, он занялся получением адвокатского статуса. Спустя полтора месяца его задержали.