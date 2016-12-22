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Суд проверит законность ареста экс-главы СКР по Москве Дрыманова
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Суд проверит законность ареста экс-главы СКР по Москве Дрыманова
Политика, 12:27
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Суд проверит законность ареста экс-главы СКР по Москве Дрыманова

Мосгорсуд рассмотрит законность содержания под стражей экс-главы московского управления Следственного комитета России Александра Дрыманова, обвиняемого во взятках, заявила РБК пресс-секретарь Лефортовского суда Екатерина Краснова.

Рассмотрение жалобы назначили на 10:00 31 июля, сказала она.

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Экс-главу столичного управления СКР ​Дрыманова задержали 16 июля по подозрению в получении взяток. На следующий день суд арестовал его на два месяца. ФСБ бывшего следователя подозревает в намерении смягчить обвинение члену ОПГ Андрею Койчукову (Итальянцу), помощнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого) за взятку в размере более $9 тыс. Дрыманов не признал вину и заявил, что будет защищаться в суде самостоятельно, без помощи адвокатов.

Дрыманов занимал пост главы московского управления СКР в 2015–2018 годах, он уволился по собственному желанию.

Теги: Александр Дрыманов , СКР , арест , Мосгорсуд , взятки
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