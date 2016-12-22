Экс-главе СК по Москве Дрыманову предъявили обвинение

ФСБ предъявила официальное обвинение арестованному главе управления Следственного комитета России (СКР) по Москве ​Александру Дрыманову. Об этом сообщает ТАСС.

«Дрыманову было официально предъявлено обвинение в получении взяток», — сказал источник агентства.

В соответствии со ст. 100 УПК, в случае избрания меры пресечения в виде ареста обвинение подозреваемому должно быть предъявлено в течение 10 дней с момента задержания. Дрыманов был задержан в прошлый понедельник.

Александр Дрыманов задержан 16 июля и на следующий день арестован на два месяца по подозрению в получении взяток. ФСБ подозревает экс-главу столичного СК в получении взятки в $9 тыс. для смягчения обвинения члену ОПГ Захарии Калашова (Шакро Молодого) Андрею Койчукову (Итальянцу). Дрыманов отказался признать себя виновным и заявил о намерении защищаться в суде без помощи адвокатов, назвав себя достаточно «грамотным специалистом» для этого.

Дрыманов занимал пост главы СК по Москве в 2015–2018 годах, откуда он уволился по собственному желанию.