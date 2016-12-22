Украинский адвокат назвала Крымский мост «поражающим воображение»

Возведенный через Керченский пролив Крымский мост «поражает воображение». Об этом заявила украинский адвокат и публицист Татьяна Монтян в интервью для YouTube-канала Topinfrom.

«Мост прекрасен, чувствует себя великолепно. Зная традиционную российскую коррупцию, верилось [в постройку] слабо. Молодцы, признаю свою ошибку, рада за земляков!», — сказала Монтян. По ее словам, когда закончится возведение железнодорожной части моста и будет построена ​​трасса «Таврида», то «все будет чудесно».

Строительство Крымского моста, соединяющего Крым и Таманский полуостров, началось в 2016 году. Его протяженность — 19 км, затраты на постройку составили более 228 млрд руб. Президент Владимир Путин открыл движение по автомобильной части моста в мае 2018 года, железнодорожная часть будет достроена к концу 2019 года.